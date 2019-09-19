ПСЖ разгромил "Реал" в матче Лиги чемпионов

19 сентября 2019 02:23 (UTC+04:00)

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" одержал победу над испанским "Реалом" со счетом 3:0 в домашнем матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Дубль оформил аргентинский нападающий Анхель Ди Мария (14-я и 33-я минуты), также отличился Тома Мёнье (90+1). Ди Мария стал третьим игроком в истории, который в матчах Лиги чемпионов забил в ворота "Барселоны" и "Реала" не менее двух голов, ранее подобного достижения добивались Андрей Шевченко и Марио Жардел.

На 36-й минуте главный арбитр встречи Энтони Тейлор после просмотра видеоповтора отменил гол форварда "Реала" Гарета Бэйла. ПСЖ и "Реал" выступают в группе A вместе с турецким "Галатасараем" и бельгийским "Брюгге", чей матч завершился со счетом 0:0. В следующем туре, матчи которого пройдут 1 октября, состоятся встречи "Галатасарай" - ПСЖ и "Реал" - "Брюгге".

Соперник московского "Локомотива", который в параллельном матче в гостях обыграл немецкий "Байер" со счетом 2:1, по группе D итальянский "Ювентус" в гостях сыграл вничью с испанским "Атлетико" со счетом 2:2, на 76-й минуте из-за травмы поле покинул полузащитник "Атлетико" Томас Парти. В следующем туре "Локомотив" примет "Атлетико", а "Ювентус" - "Байер".

В группе B английский "Тоттенхэм", который является финалистом Лиги чемпионов сезона-2018/19, на выезде не сумел победить греческий "Олимпиакос", упустив по ходу матча преимущество в два мяча (2:2), в другом матче немецкая "Бавария" на домашнем стадионе оказалась сильнее сербской "Црвены Звезды" (3:0). Во втором туре "Тоттенхэм" дома сыграет с "Баварией", "Црвена Звезда" - с "Олимпиакосом".

В группе С английский "Манчестер Сити" в гостях разгромил украинский "Шахтер" со счетом 3:0. Хорватское "Динамо" (Загреб) дома нанесла разгромное поражение итальянской "Аталанте" (4:0), которая дебютирует в Лиге чемпионов. В следующем туре "Манчестер Сити" в гостях сыграет с "Динамо", а "Аталанта" - с "Шахтером".

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