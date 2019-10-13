Гонщик "Мерседеса" Боттас выиграл Гран-при Японии "Формулы-1"

Финский пилот команды "Мерседес" Валттери Боттас стал победителем Гран-при Японии - 17-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял немецкий гонщик "Феррари" Себастьян Феттель, третьим стал пилот "Мерседеса" британец Льюис Хэмилтон. Россиянин Даниил Квят из "Торо Россо" финишировал 11-м. Партнер россиянина по команде француз Пьер Гасли стал 8-м.

В ходе гонки с дистанции сошли голландский пилот "Ред Булла" Макс Ферстаппен и мексиканец Серхио Перес из "Рейсинг Пойнт".

Пилоты "Мерседеса" в шестой раз подряд одержали победу на Гран-при Японии. Четыре раза побеждал Хэмилтон (2014, 2015, 2017, 2018) и один раз - немец Нико Росберг (2016).

Следующий этап пройдет в Мексике с 25 по 27 октября.

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