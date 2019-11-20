Почеттино уволен с поста главного тренера "Тоттенхэма"

20 ноября 2019 00:25 (UTC+04:00)

Футбольный клуб "Тоттенхэм" (Лондон) расторг контракт с главным тренером Маурисио Почеттино. Об этом, как передает Trend со ссылкой Интерфакс, на сообщается на сайте клуба.

Вместе с Почеттино команду покидает весь тренерский штаб.

Аргентинский специалист возглавлял клуб с 2014 года. В прошлом сезоне под его руководством "Тоттенхэм" дошел до финала Лиги чемпионов УЕФА, где уступил "Ливерпулю".

Почеттино начал тренерскую карьеру в 2009 году, возглавив испанский "Эспаньол". С 2013 по 2014 год он возглавлял британский "Саутгемптон".

"Тоттенхэм" после 12 туров занимает 14 место в Английской премьер-лиге, имея в своем активе 14 очков.

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