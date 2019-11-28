"Наполи" в гостях сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче Лиги чемпионов

28 ноября 2019 02:37 (UTC+04:00)

Английский "Ливерпуль" со счетом 1:1 сыграл вничью с итальянским "Наполи" в домашнем матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе английской команды мяч забил Деян Ловрен (65-я минута), у гостей отличился Дрис Мертенс (21). Мертенс в последних 18 матчах в Лиге чемпионов забил 13 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Для главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа этот матч 100-м в еврокубках, помимо английской команды, он возглавлял немецкую "Боруссию" (Дортмунд). Для немецкого тренера эта ничья стала 23-й в еврокубках при 52 победах и 25 поражениях.

"Ливерпуль" 30 официальных матчей не проигрывает на своем стадионе. В последний раз он уступил дома 26 сентября 2018 в матче 1/16 финала Кубка английской лиги против "Челси" (1:2).

В другом матче группы Е австрийский "Зальцбург" в гостевом матче разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4:1. В составе "Зальцбурга" голы забили замбиец Патсон Дака, японец Такуми Минамино, Хван Хи Чхан из Южной Кореи и норвежец Эрлинг Холанд. Дака стал первым футболистом из Замбии, который отличился в матчах Лиги чемпионов. 19-летний Холанд стал первым игроком моложе 20 лет, который забил в пяти матчах подряд в Лиге чемпионов.

В турнирной таблице группы "Ливерпуль" лидирует, набрав 10 очков, на втором месте идет "Наполи" (9), на третьем - "Зальцбург" (7), замыкает таблицу "Генк" (1). В заключительном туре "Наполи" примет "Генк", а "Зальцбург" - "Ливерпуль", оба матча пройдут 10 декабря.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Челси" и "Валенсия" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Спорт 00:32
Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Лионом" в матче Лиги чемпионов
Спорт 00:19
"Ливерпуль" обыграл "Манчестер Сити" в матче чемпионата Англии по футболу
Спорт 10 ноября 22:45
"Байер" обыграл "Атлетико" в домашнем матче Лиги чемпионов
Спорт 7 ноября 06:15
"Шахтер" на 98-й минуте ушел от поражения в матче ЛЧ с загребским "Динамо"
Спорт 7 ноября 03:10
"Пари Сен-Жермен" обеспечил выход в плей-офф ЛЧ после победы над "Брюгге"
Спорт 7 ноября 02:42
Лента новостей
Париж и пригороды на несколько минут погрузились во тьму
Европа 03:02
На юге Ирака усилили меры безопасности после атаки на консульство Ирана
Другие страны 02:11
Пожар на территории рынка в Сабунчи потушен (Обновлено)
Происшествия 01:58
Германия с 2021 года будет платить взносы в НАТО на уровне США
Европа 01:30
Администрация Трампа намерена сократить выплаты в бюджет НАТО
США 01:01
"Челси" и "Валенсия" сыграли вничью в матче Лиги чемпионов
Спорт 00:32
Гол Дзюбы принес "Зениту" победу над "Лионом" в матче Лиги чемпионов
Спорт 00:19
Глава МИД Франции пригрозил Ирану санкциями из-за несоблюдения СВПД
Европа 27 ноября 23:51
Ученые назвали причины вымирания неандертальцев
В мире 27 ноября 23:33