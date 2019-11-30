Состоялась жеребьевка Евро-2020

30 ноября 2019 22:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Бухаресте состоялась церемония жеребьевки группой стадии Чемпионата Европы 2020 года, сообщает в субботу Trend.

Результаты

Группа A (Рим, Баку): Италия, Швейцария, Турция, Уэльс.

Группа B (Санкт-Петербург, Копенгаген): Бельгия, Россия, Дания, Финляндия.

Группа С (Амстердам, Бухарест): Украина, Голландия, Австрия, D (Грузия/Беларусь - Северная Македония/Косово)

Группа D (Лондон, Глазго): Англия, Хорватия, Чехия, С (Норвегия/Сербия - Шотландия/Израиль)

Группа E (Бильбао, Дублин): Испания, Польша, Швеция, В (Босния и Герцеговина/Северная Ирландия - Словакия/Ирландия)

Группа F (Мюнхен, Будапешт): Германия, Франция, Португалия, А (Болгария, Венгрия - Исландия/Румыния)

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