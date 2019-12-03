Бразилец Алиссон стал первым обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина

Бразильский голкипер английского "Ливерпуля" Алиссон удостоен премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии France Football. Церемония вручения премии проходит в парижском театре Шатле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, третье - бразильский вратарь английского "Манчестер Сити" Эдерсон.

Издание France Football учредило премию имени Яшина в сентябре.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.