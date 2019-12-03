Бразилец Алиссон стал первым обладателем приза лучшему вратарю года имени Льва Яшина

3 декабря 2019 00:17 (UTC+04:00)

Бразильский голкипер английского "Ливерпуля" Алиссон удостоен премии лучшему вратарю года имени Льва Яшина по версии France Football. Церемония вручения премии проходит в парижском театре Шатле, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Второе место занял немецкий вратарь испанской "Барселоны" Марк-Андре тер Штеген, третье - бразильский вратарь английского "Манчестер Сити" Эдерсон.

Издание France Football учредило премию имени Яшина в сентябре.

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