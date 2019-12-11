Клубный чемпионат мира по футболу стартует в Катаре

Розыгрыш клубного чемпионата мира по футболу стартует в среду в Катаре, который в 2022 году примет матчи чемпионата мира. В соревновании, которое организует Международная федерация футбола (ФИФА), примут участие шесть победителей клубных турниров каждой из конфедераций, входящих в состав всемирной организации, а также чемпион страны, принимающей клубный чемпионат мира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В этом году за звание сильнейшего клуба мира будут бороться английский "Ливерпуль", бразильский "Фламенго", мексиканский "Монтеррей", тунисский "Эсперанс", саудовский "Аль-Хиляль" и "Иенген спорт" из Новой Каледонии, которые выиграли самые престижные клубные турниры, проводимые под эгидой УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций), КОНМЕБОЛ (Южноамериканская конфедерация футбола), КОНКАКАФ (Конфедерация футбола Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна), КАФ (Африканская конфедерация футбола), АФК (Азиатская конфедерация футбола) и ОФК (Конфедерация футбола Океании). Седьмым участником турнира станет чемпион Катара сезона-2018/19 "Аль-Садд", возглавляемый чемпионом мира, двукратным чемпионом Европы в составе сборной Испании и четырехкратным победителем Лиги чемпионов УЕФА в составе "Барселоны" Хави. Среди нынешних участников клубного чемпионата мира чаще остальных участие в турнире принимал "Монтеррей" (четыре раза), для "Фламенго", "Аль-Хиляля" и "Иенген спорт" этот розыгрыш трофея станет дебютным.

Самым статусным участником турнира традиционно является победитель европейской Лиги чемпионов. "Ливерпуль" уже выступал на клубном чемпионате мира в 2005 году, но тогда английская команда в финале потерпела поражение от бразильского "Сан-Паулу". Дважды в начале XXI века победителем клубного турнира под эгидой ФИФА становился бразильский "Коринтианс", также из не европейских клубов трофей покорился еще одной бразильской команде - "Интернасьоналу". Еще 11 раз его выигрывали европейские топ-клубы: испанские "Реал" (четыре раза), "Барселона" (три), итальянские "Милан" и "Интер", немецкая "Бавария" и английский "Манчестер Юнайтед" (все - по одному разу).

Для Катара этот клубный чемпионат мира станет первым в истории, всего турнир пройдет в 16-й раз. Матчи пройдут на арене "Халифа" и стадионе имени шейха Джассима бин Хамада, их вместимость составляет 50 и 15 тыс. зрителей соответственно. К чемпионату мира 2022 года арена "Халифа" будет расширена до 68 тыс. зрителей.

В матче открытия клубного чемпионата мира, который состоится 11 декабря, сыграют "Аль-Садд" и "Иенген спорт", победитель этой пары через три дня в четвертьфинале встретится с "Монтерреем". В еще одном четвертьфинале в этот же день сойдутся "Аль-Хиляль" и "Эсперанс". Самые статусные участники турнира, "Фламенго" и "Ливерпуль", начнут свой путь на турнире в Катаре со стадии 1/2 финала, их матчи запланированы на 17 и 18 декабря. "Ливерпуль" сыграет с победителем пары с участием "Монтеррея", а "Фламенго" - с победителем матча "Аль-Хиляль" - "Эсперанс".

Также 17 декабря состоится матч за пятое место, в котором сыграют команды, потерпевшие поражения в 1/4 финала. 21 декабря пройдут матч за третье место и финал клубного чемпионата мира. Кроме того, "Ливерпуль" параллельно с чемпионатом мира должен 17 декабря провести матч на Кубок английской лиги с "Астон Виллой", поэтому английский клуб будет вынужден сыграть двумя составами в обоих соревнованиях. При этом уже известно, что такие звезды команды, как защитник Вирджил ван Дейк, форвард Мохаммед Салах и получивший по итогам года приз лучшему вратарю мира имени Льва Яшина Алиссон сыграют в Катаре.

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