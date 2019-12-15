Волкановски победил Холлоуэя и завоевал титул чемпиона UFC в полулегком весе

15 декабря 2019 11:17 (UTC+04:00)

Американский боец смешанного стиля (ММА) Макс Холлоуэй уступил австралийцу Александру Волкановски в поединке за звание чемпиона в полулегком весе (до 66 кг) на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) 245, который прошел в Парадайсе (США, штат Невада), передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Поединок продолжался все пять раундов и завершился победой Волкановски единогласным решением судей. В главном бою турнира американский боец нигерийского происхождения Камару Усман защитил титул чемпиона в полусреднем весе (до 77 кг), победив техническим нокаутом американца Колби Ковингтона.

Российский боец Забит Магомедшарипов после победы над американцем Кэлвином Каттаром 10 ноября заявил о готовности провести следующий поединок за чемпионский титул UFC в полулегком весе. На данный момент 28-летний россиянин занимает четвертое место в рейтинге UFC.

Волкановски 31 год, он провел 21 бой, одержал 20 побед и уступил один раз. Холлоуэй завоевал титул чемпиона UFC в полулегком весе 3 июня 2017 года, победив нокаутом бразильца Жозе Алду, позднее он провел три защиты титула в поединках с Алду, американцами Брайаном Ортегой и Фрэнки Эдгаром. Всего 28-летний боец провел 25 поединков, одержав 21 победу (12 досрочно) и потерпев пять поражений.

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