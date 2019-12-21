Футболисту "Аякса" Блинду диагностировано воспаление сердечной мышцы

21 декабря 2019 19:54 (UTC+04:00)

Защитнику голландского футбольного клуба "Аякс" Дейли Блинду диагностировано воспаление сердечной мышцы. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба клуба.

29-летний футболист пожаловался на головокружение, которое беспокоило его во время матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов против испанской "Валенсии" (0:1). После этого Блинд прошел медицинское обследование, о точных сроках его восстановления не сообщается.

Блинд выступает за "Аякс" с 2018 года, до этого он играл за команду в 2009, 2010-2014 годах, в начале 2010-го года он уходил в аренду в "Гронинген", а в 2014-2018 годах играл за английский "Манчестер Юнайтед". В текущем сезоне он провел за "Аякс" 26 матчей в различных турнирах, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Блинд является пятикратным чемпионом Нидерландов, обладателем Кубка, двукратным обладателем Суперкубка страны, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка английской лиги, победителем Лиги Европы, в составе сборной Нидерландов он стал бронзовым призером чемпионата мира 2014 года, серебряным призером Лиги наций УЕФА в 2019 году.

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