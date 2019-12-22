"Ливерпуль" впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу

Английский "Ливерпуль" в дополнительное время одержал победу над бразильским "Фламенго" со счетом 1:0 в финальном матче клубного чемпионата мира по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Турнир прошел в Катаре.

Мяч на 99-й минуте забил Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" впервые стал победителем клубного чемпионата мира. В 2005 году, когда команда в прошлый раз принимала участие в турнире, англичане дошли до финала, где уступили бразильскому "Сан-Паулу" (0:1). Кроме того, "Ливерпуль" дважды принимал участие в Межконтинентальном кубке (турнир, на смену которому пришел клубный чемпионат мира) и оба раза потерпел поражение - в 1981 году от "Фламенго" (0:3), в 1984-м - от аргентинского "Индепендьенте" (0:1). "Фламенго" впервые принимал участие в клубном чемпионате мира, в ноябре команда стала обладателем Кубка Либертадорес.

"Ливерпуль" стал второй английской командой, которая выиграла клубный чемпионат мира. Впервые подобное удалось клубу "Манчестер Юнайтед", который в финале турнира 2008 года обыграл эквадорский "Кито" (1:0). Также "Манчестер Юнайтед" единственным из английских клубов стал обладателем Межконтинентального кубка, в 1999 году обыграв бразильский "Палмейрас" (1:0).

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп стал первым немцем, выигравшим клубный чемпионат мира в качестве тренера. Помимо него еще два немецких специалиста выиграли Межконтинентальный кубок - Деттмар Крамер в 1976 году и Оттмар Хитцфельд в 2001-м, оба возглавляли мюнхенскую "Баварию".

Финал клубного чемпионата мира в третий раз в истории завершился в дополнительное время. В 2009 году испанская "Барселона" в овертайме обыграла аргентинский "Эстудиантес" (2:1), а в 2016-м испанский "Реал" (Мадрид) оказался сильнее японского клуба "Касима Антлерс".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.