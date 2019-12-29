Тиаго Мотта уволен с поста главного тренера футбольного клуба "Дженоа"

29 декабря 2019 08:25 (UTC+04:00)

Тиаго Мотта отправлен в отставку с поста главного тренера итальянского футбольного клуба "Дженоа". Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru".

В последнем матче чемпионата Италии 21 декабря "Дженоа" на выезде потерпел разгромное поражение от миланского "Интера" со счетом 0:4. После 20 туров "Дженоа" занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице первенства страны, набрав 11 очков в 17 матчах. Новым главным тренером "Дженоа" стал Давиде Никола, ранее он выступал за команду в качестве игрока, проведя за генуэзский клуб 166 матчей с 1992 по 2001 год.

Мотта возглавил "Дженоа" в октябре нынешнего года, сменив отправленного в отставку Аурелио Андреаццоли, до этого итальянец возглавлял юношескую команду французского "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ). В качестве игрока Мотта выступал за испанские "Барселону" и "Атлетико", итальянские "Интер" и "Дженоа", а также ПСЖ. Мотта является двукратным чемпионом Испании (в составе "Барселоны"), чемпионом Италии (в составе "Интера") и пятикратным чемпионом Франции, он дважды выигрывал Лигу чемпионов с "Барселоной" (сезон-2005/06) и "Интером" (2009/10). В составе сборной Италии Мотта стал серебряным призером чемпионата Европы 2012 года, проведя за итальянскую команду 30 матчей, забив один гол.

В следующем туре 5 января клуб из Генуи на домашнем поле встретится с "Сассуоло".

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости категории
Жардим покинул пост главного тренера футбольного клуба "Монако"
Спорт 03:03
"Милан" объявил о возвращении футболиста Ибрагимовича
Спорт 27 декабря 22:36
"Лацио" победил "Ювентус" и в пятый раз завоевал Суперкубок Италии по футболу
Спорт 22 декабря 23:10
"Ливерпуль" впервые стал победителем клубного чемпионата мира по футболу
Спорт 22 декабря 01:19
Футболисту "Аякса" Блинду диагностировано воспаление сердечной мышцы
Спорт 21 декабря 19:54
"Эвертон" и "Арсенал" сыграли вничью в матче чемпионата Англии по футболу
Спорт 21 декабря 19:09
Лента новостей
Ученые вывели точную формулу пересчета возраста собак в человеческий
В мире 09:04
Азербайджан увеличил экспорт спутниковых услуг
ИКТ 08:55
В пригороде Нью-Йорка неизвестный напал с ножом на прохожих возле синагоги
США 08:44
Аэропорт Алматы опубликовал хронологию авиакатастрофы
Казахстан 08:11
Япония рассматривает возможность модернизировать систему ПРО
Другие страны 07:53
В Самоа объявили об окончании ЧП, введенного из-за эпидемии кори
Другие страны 07:31
В Нью-Йорке грабители убили мужчину ради 1 доллара
США 07:01
Японские спортивные организации проверят на связи с мафией
Другие страны 06:40
В Пуэрто-Рико задержали партию кокаина весом более 160 кг
Другие страны 06:11