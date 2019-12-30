"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд" в матче чемпионата Англии по футболу

30 декабря 2019 00:12 (UTC+04:00)

"Манчестер Сити" со счетом 2:0 победил на своем поле "Шеффилд Юнайтед" в матче 20-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Серхио Агуэро (53-я минута) и Кевин де Брёйне (82).

Наставнику "Манчестер Сити" Хосепу Гвардиоле потребовалось наименьшее количество матчей, чем любому другому тренеру, чтобы добиться 100 побед в чемпионатах Англии - 133 встречи. До него высшим достижением были 100 побед Жозе Моуринью в 142 матчах, когда португалец возглавлял "Челси".

Гол Агуэро стал 1000-м для команд, которые тренировал Гвардиола ("Барселона" - 412 голов, "Бавария" - 254, "Манчестер Сити" - 334). Команды не встречались между собой с января 2008 года, когда "Манчестер Сити" потерпел гостевое поражение в гостевом матче Кубка Англии (1:2).

"Манчестер Сити" набрал 41 очко в 20 матчах и занимает третье место таблицы чемпионата Англии, "Шеффилд", прервавший четырехматчевую беспроигрышную серию (три победы, одна ничья), после 20 матчей имеет 29 очков в активе и идет восьмым.

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