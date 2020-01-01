Суарес о продлении контракта: «Я счастлив в «Барсе», и моя игра все еще на пике»

Нападающий «Барселоны» Луис Суарес выразил готовность продлить контракт, передает Trend со ссылкой на Sports.ru.

«Я очень счастлив в клубе. Я всегда выкладывался полностью. Статистика, числа говорят об этом, думаю, я все еще на пике моей игры, а когда настанет время для переговоров, мы придем [к соглашению]», – заявил уругваец.

Действующий контракт нападающего рассчитан до окончания следующего сезона.

В текущем чемпионате Ла Лиги латиноамериканец забил 10 голов в 16 матчах.

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