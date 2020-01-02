"Манчестер Сити" переиграл "Эвертон" в матче чемпионата Англии по футболу

Манчестер Сити" дома победил "Эвертон" со счетом 2:1 в матче 21-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Манчестер Сити" дубль сделал Габриэл Жезус (51-я и 58-я минуты), у "Эвертона" мяч забил Ришарлисон (71).

"Эвертон" потерпел первое поражение после того, как 21 декабря клуб возглавил итальянец Карло Анчелотти. Под его руководством "Эвертон" провел третий матч (все - в чемпионате), ранее "Эвертон" дома обыграл "Бёрнли" (1:0) 26 декабря и на выезде оказался сильнее "Ньюкасла" (2:1) 28 декабря.

"Вест Хэм" обыграл "Борнмут" со счетом 4:0 в первом матче после возвращения Дэвида Мойеса на пост главного тренера клуба. Во втором тайме красную карточку за грубый подкат получил защитник хозяев Аарон Крессуэлл, однако главный арбитр встречи Грэм Скотт изменил свое решение после просмотра видеоповтора и показал Крессуэллу желтую карточку. "Норвич" на своем поле сыграл вничью с "Кристал Пэлас" (1:1).

"Манчестер Сити" занимает третье место в чемпионате Англии, набрав 44 очка в 21 матче. "Эвертон" располагается на 10-м месте, в активе клуба 25 очков в 21 встрече.

В следующем туре "Манчестер Сити" на выезде сыграет с "Астон Виллой" 12 января, "Эвертон" примет "Брайтон" 11 января.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.