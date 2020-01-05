«Реал» заплатит €30 млн за 17-летнего хавбека «Фламенго»

Руководство мадридского «Реала» намеренно усилиться полузащитником бразильского «Фламенго» Рейньером. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газета.Ru", сообщает Marca.

Источник утверждает, что стороны уже обо всем договорились. Трансфер хавбека обойдется «сливочным» в €30 млн, однако перейдет он в стан испанцев лишь после своего 18-го дня рождения, чтобы избежать проблем с Международной федерацией футбола (ФИФА) из-за подписания несовершеннолетнего.

Отмечается, что изначально «Фламенго» хотел получить за юного футболиста €70 млн. Рейньер не сразу перейдет в основную команду, проведя некоторое время в резервной «Реал Кастилье».

Стоит отметить, что на игрока также претендовала «Барселона».

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