Нападающий "Ливерпуля" Мане признан лучшим футболистом Африки 2019 года

Сенегальский форвард английского "Ливерпуля" Садио Мане признан лучшим африканским футболистом 2019 года. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба Африканской конфедерации футбола.

В 2019 году он стал победителем Лиги чемпионов, клубного чемпионата мира и Суперкубка УЕФА. Также вместе с одноклубником Мохаммедом Салахом (Египет) и Пьер-Эмериком Обамеянгом (Габон) из "Арсенала" он стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии, забив 22 мяча. Всего во всех турнирах Мане отличился 32 раза и отдал 13 голевых передач.

Лучшим молодым игроком признан марокканец Ашраф Хакими, выступающий на правах аренды за немецкую "Боруссию" (Дортмунд), права на защитника принадлежат испанскому "Реалу". Лучшим голом признан штрафной удар алжирца Рияда Мареза ("Манчестер Сити", Англия), забитый на 95-й минуте полуфинального матча Кубка африканских наций против сборной Нигерии. Лучшим тренером признан Джамель Бельмади, под руководством которого сборная Алжира во второй раз в истории стала обладателем Кубка африканских наций. Лучшей футболисткой стала нигерийка Асисат Ошоала, тренером - представительница ЮАР Дезире Эллис.

В символическую сборную года вошли: вратарь - камерунец Андре Онана ("Аякс", Нидерланды); защитники - ивуариец Серж Орье ("Тоттенхэм, Англия), камерунец Жоэль Матип ("Ливерпуль", Англия"), сенегалец Калиду Кулибали ("Наполи, Италия) и Хакими, полузащитники - сенегалец Идрисса Гейе (ПСЖ, Франция), марокканец Хаким Зиеш ("Аякс", Нидерланды) и Марез, нападающие - Мане, Обамеянг и Салах.

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