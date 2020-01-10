"Атлетико" встретится с "Реалом" в финале Суперкубка Испании по футболу

"Барселона" уступила мадридскому "Атлетико" со счетом 2:3 в полуфинале Суперкубка Испании по футболу. Турнир проходит в Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Барселоны" отличились Лионель Месси (51-я минута) и Антуан Гризманн (62), у "Атлетико" мячи забили Коке (46), который вышел на замену в перерыве матча и на 72-й минуте был заменен из-за повреждения, Альваро Мората (82, с пенальти) и Анхель Корреа (86). В середине второго тайма при счете 2:1 в пользу "Барселоны" главный арбитр встречи отменил гол защитника каталонцев Жерара Пике после просмотра видеоповтора по причине офсайда.

Команды провели 11-й матч в рамках Суперкубка, пять раз побеждал каталонский клуб, три - мадридский, еще три встречи завершились вничью.

"Атлетико" в финале сыграет с мадридским "Реалом", который в среду в другом полуфинале переиграл "Валенсию" со счетом 3:1. Команды встречались в официальных матчах 222 раза, на счету "Реала" 110 побед, у "Атлетико" - 56, еще 56 раз команды сыграли вничью.

Суперкубок Испании впервые проходит в формате "Финала четырех". "Барселона" и "Валенсия" вошли в число участников на правах финалистов Кубка Испании сезона-2018/19, "Барселона" также стала победителем чемпионата страны прошлого сезона. "Атлетико" и "Реал" попали как команды, занявшие второе и третье места соответственно в национальном первенстве. Финал турнира состоится 12 января.

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