В «Барселоне» задумались над возвращением Хави

10 января 2020 23:33 (UTC+04:00)

Руководство «Барселоны» рассматривает кандидатуру бывшего футболиста клуба Хави Эрнандеса на пост главного тренера команды. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Ленту.ru", сообщает ESPN.

Представители команды — спортивный директор Эрик Абидаль и главный исполнительный директор Оскар Глау — провели встречу с Хави в Катаре. Функционеры отправились туда после вылета «Барселоны» из Суперкубка Испании в матче против Атлетико, который прошел в Саудовской Аравии.

Формально целью поездки Абидаля и Глау было навестить форварда команды Усмана Дембеле, который проходит восстановление в Дохе. Тем не менее, по информации ESPN, руководство каталонцев допускает возвращение 39-летнего Хави уже в качестве тренера.

Испанец тренирует «Аль-Садд». В мае 2019-го он завершил карьеру игрока, выступая в катарском клубе, и тогда же возглавил команду.

В настоящий момент «Барселону» тренирует Эрнесте Вальверде. Специалист возглавил клуб в 2017 году. Он дважды привел сине-гранатовых к победе в чемпионате страны.

Хави выступал за каталонский клуб с 1998-го по 2015 год. Хавбек лидер «Барселоны» по количеству матчей за всю историю (767). Кроме того, на его счету 85 голов за «Барселону».

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
"Атлетико" встретится с "Реалом" в финале Суперкубка Испании по футболу
Спорт 10 января 01:55
"Барселона" не сумела удержать победу в матче чемпионата Испании против "Эспаньола"
Спорт 5 января 03:19
Суарес о продлении контракта: «Я счастлив в «Барсе», и моя игра все еще на пике»
Спорт 1 января 06:55
"Барселона" и "Реал" сыграли вничью в чемпионате Испании
Спорт 19 декабря 2019 03:03
Гол Месси принес "Барселоне" победу над "Атлетико" в матче чемпионата Испании по футболу
Спорт 2 декабря 2019 02:21
В Барселоне обнаружили полтонны кокаина в контейнере с рыбьим жиром
Европа 15 ноября 2019 17:04
Лента новостей
Главы МИД стран ЕС призвали Иран незамедлительно вернуться к выполнению ядерной сделки
Европа 10 января 23:54
Трамп рассказал, как санкции против Ирана повлияют на его экономику
США 10 января 23:37
Президент ФИФА Инфантино избран членом Международного олимпийского комитета
Спорт 10 января 22:57
Отель в Африке предлагал туристам из Азии блюдо из детеныша шимпанзе
Другие страны 10 января 22:45
Писательница Марианна Уильямсон отказалась от борьбы за пост президента США
США 10 января 22:29
Aston Martin отказался от производства электрокара
В мире 10 января 22:19
АБР: Инновации помогут Азербайджану развить сельское хозяйство
Финансы 10 января 22:07
Мощный вирус-вымогатель стал самым опасным кибероружием в мире
В мире 10 января 21:49
Число погибших при взрыве в мечети в Пакистане возросло до 15 человек
Другие страны 10 января 21:39