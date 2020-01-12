Бывший капитан "Барселоны" Хави возглавит команду на следующей неделе - СМИ

Бывший капитан испанского футбольного клуба "Барселона" Хави будет назначен на пост главного тренера на следующей неделе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на запись журналиста Мохамеда Нахлеха в своем Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По информации источника, стороны достигли договоренности, о подписании контракта будет объявлено на следующей неделе. На данный момент каталонскую команду возглавляет испанец Эрнесто Вальверде.

В качестве игрока Хави в составе "Барселоны" четырежды становился победителем Лиги чемпионов, восемь раз - чемпионата Испании. Также в его активе три победы в в Кубке Испании и шесть - в суперкубке страны, Хави является двукратным обладателем Суперкубка УЕФА и победителем клубного чемпионата мира. В составе сборной Испании полузащитник становился чемпионом мира в 2010 году и дважды выиграл чемпионат Европы (2008, 2012). С мая 2019 года испанец является главным тренером катарского клуба "Аль-Садд".

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 40 очков в 19 матчах, опережая идущий вторым мадридский "Реал" по дополнительным показателям.

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