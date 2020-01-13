"Реал" по пенальти победил "Атлетико" и завоевал Суперкубок Испании по футболу

13 января 2020 01:01 (UTC+04:00)

Футболисты мадридского "Реала" в серии пенальти победили "Атлетико" в финальном матче Суперкубка Испании. Турнир завершился в Саудовской Аравии, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В основное и дополнительное время команды не сумели открыть счет. В серии пенальти "Реал" оказался сильнее - 4:1.

На 116-й минуте прямую красную карточку за нарушение правил против выходившего один на один с вратарем Альваро Мораты получил полузащитник "Реала" Федерико Вальверде. В результате последовавшей стычки желтые карточки получили один футболист "Реала" и два игрока "Атлетико".

В полуфинальном матче "Реал" обыграл "Валенсию" со счетом 3:1, "Атлетико" в своем полуфинале оказался сильнее "Барселоны" (3:2).

"Реал" в 11-й раз стал обладателем Суперкубка Испании, "Атлетико" выигрывал трофей дважды. Рекордсменом по количеству побед является "Барселона" (13).

Суперкубок Испании впервые проходит в формате финала четырех. "Барселона" и "Валенсия" вошли в число участников на правах финалистов Кубка Испании сезона-2018/19, "Барселона" также стала победителем чемпионата страны прошлого сезона. "Атлетико" и "Реал" попали как команды, занявшие второе и третье места в национальном первенстве.

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