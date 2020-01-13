"Ювентус" обыграл "Рому" и вышел на первое место в чемпионате Италии по футболу

Туринский "Ювентус" обыграл римскую "Рому" со счетом 2:1 в гостевом матче 19-го тура чемпионата Италии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Мерих Демирал (3-я минута) и Криштиану Роналду (10, с пенальти), у проигравших с пенальти отличился Диего Перотти (68) . Демирал стал первым турецким игроком, который забил за "Ювентус" в матчах чемпионата Италии.

"Ювентус" одержал четвертую победу подряд в национальном чемпионате. Туринский клуб вышел на первое место в турнирной таблице, набрав в 19 матчах 48 очков и опережая на два очка миланский "Интер". "Рома" расположилась на пятой строчке, имея в активе 35 очков после 19 игр.

В следующем туре "Ювентус" примет "Парму" 19 января, "Рома" в этот же день на выезде сыграет с "Дженоа".

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