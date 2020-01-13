Гвардиола выбрал лучшего между Агуэро и Месси

13 января 2020 04:24 (UTC+04:00)

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о лучшем нападающем мира. Об этом, как передает Trend со ссылкой на "Газету.ru", сообщает «Би-би-си».

По словам испанского специалиста, его подопечный Серхио Агуэро, побивший несколько рекордов в матче против «Астон Виллы» (6:1), уступает форварду «Барселоны» Лионелю Месси.

«Лучший — это Месси. Он — это и «девятка», и «десятка», и 11-й номер, и 6-й, и 4-й», — сказал наставник «горожан».

В нынешнем сезоне Агуэро забил 13 мячей и сделал три результативные передачи в 16 матчах чемпионата.

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