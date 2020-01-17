Глава UFC: Макгрегор получит шанс на бой с Нурмагомедовым в случае победы над Серроне

17 января 2020 23:41 (UTC+04:00)

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор получит возможность провести матч-реванш против россиянина Хабиба Нурмагомедова, если выиграет предстоящий поединок у американца Дональда Серроне. Об этом заявил президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дэйна Уайт, которого цитирует "Газета.Ru" со ссылкой на портал MMA Fighting, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Поединок между Макгрегором и Серроне состоится 18 января на турнире UFC 246 в Лас-Вегасе (США, штат Невада).

"Он [Макгрегор] получит то, о чем просит. Он давно жаждет реванша с Хабибом, это не секрет. Если Конор победит в эти выходные, то получит шанс на титульный бой, трансляции которого побьют все рекорды за историю UFC", - сказал Уайт.

Первый поединок между Нурмагомедовым и Макгрегором прошел 6 октября 2018 года и завершился победой россиянина болевым приемом в четвертом раунде. Российский боец защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

Для Макгрегора предстоящий бой станет первым после проигранного поединка с Нурмагомедовым. Всего 31-летний ирландец провел 25 поединков в смешанных единоборствах, одержав 21 победу (19 досрочно) и потерпев четыре поражения. Первый титул чемпиона UFC он завоевал в 2015 году, позднее став первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами в разных весовых категориях (полулегкой и легкой).

В послужном списке 31-летнего Нурмагомедова 28 побед (18 досрочно) и ни одного поражения.

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