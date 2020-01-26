Леброн Джеймс обошел Коби Брайанта в списке самых результативных игроков в истории НБА

26 января 2020 08:01 (UTC+04:00)

Форвард "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс преодолел отметку в 33 644 очка в регулярных чемпионатах Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), он поднялся на третье место в списке самых результативных игроков в истории, обойдя завершившего карьеру Коби Брайанта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В матче против "Филадельфии" Джеймс набрал необходимые для достижения отметки 18 очков к третьей четверти.

Больше очков за карьеру набрали только Карим Абдул-Джаббар (38 387) и Карл Мэлоун (36 928). На пятом месте Майкл Джордан (32 292).

Джеймс является трехкратным чемпионом НБА (дважды в составе "Майами", один раз - "Кливленда"), во всех победных финальных сериях Джеймс признавался самым ценным игроком. Американец четырежды был выбран самым ценным игроком регулярного сезона, 15 раз участвовал в Матче звезд НБА, 12 раз попадал в команду сезона. В составе сборной США Джеймс стал двукратным победителем Олимпийских игр.

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