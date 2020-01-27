Эльнур Ашрафоглу поделился воспоминаниями о Коби Брайанте (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Судьба дважды свела азербайджанского спортивного журналиста Эльнура Ашрафоглу со всемирно известным американским баскетболистом Коби Брайантом, сообщает Trend Life.

"Очень трудно поверить в эту трагедию. Впервые мне посчастливиться встретиться с Коби Брайантом на Пекинской Олимпиаде 2008 года, когда он выступал в составе сборной США. Это произошло на одной из тренировок в преддверии игр. Его очень хорошо охраняли и не подпускали даже сфотографироваться. Вообще, мировых звезд очень хорошо охраняют и не каждый может не только сфотографироваться, но, даже имея официальную аккредитацию журналиста, очень сложно попасть на их тренировки и матчи. Не знаю почему, но увидев меня, он разрешил сфотографироваться. В этот момент удалось даже немного побеседовать с Коби. Это был очень простой и доброжелательный человек. А когда он узнал, что я из Азербайджана и здесь у него тысячи поклонников, он, очаровательно улыбнувшись, сказал, что много хорошего слышал о нашей стране. И что самое удивительное, спустя четыре года, мне вновь удалось встретиться с ним на Лондонской Олимпиаде и он узнал меня! Более того, сказал, чтобы я передавал привет всем его поклонникам в Азербайджане. Кстати, оба раза сборная США становилась чемпионом Олимпийских игр. Светлая память великому спортсмену и человеку!", - сообщил Trend Life Эльнур Ашрафоглу, который ныне является заместителем генерального секретаря Федерации дзюдо Азербайджана.

Коби Брайант погиб на 41 году жизни 26 января при крушении вертолета в Калифорнии. Жертвами катастрофы также стали еще восемь человек, в том числе и 13-летняя дочь баскетболиста Джинна Мария-Оноре. Одной из возможных причин крушения называют плохую видимость - в районе Калифорнии был сильный туман.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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