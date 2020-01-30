"Сельта" объявила о переходе футболиста сборной России Федора Смолова

30 января 2020 22:45 (UTC+04:00)

Испанский футбольный клуб "Сельта" объявил о подписании арендного соглашения с нападающим сборной России Федором Смоловым, права на которого принадлежат московскому "Локомотиву". Об этом в четверг сообщает пресс-служба "Сельты", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано до конца сезона-2019/20. Действующий контракт Смолова с "Локомотивом" рассчитан до 30 июня 2020 года.

Ранее в четверг главный тренер "Локомотива" Юрий Семин сообщил ТАСС, что клуб согласился отпустить Смолова в аренду в "Сельту".

Смолов выступает за "Локомотив" с лета 2018 года. В этом сезоне 29-летний форвард принял участие в 19 матчах во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре результативных паса. В общей сложности в составе железнодорожников он провел 48 матчей во всех турнирах, забив 11 мячей и сделав семь голевых передач. Форвард помог команде по разу выиграть Кубок России и Суперкубок России.

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