Клуб "Канзас-Сити Чифс" впервые с 1970 года выиграл Супербоул

Клуб "Канзас-Сити Чифс" победил "Сан-Франциско Форти Найнерс" в Супербоуле - финальном матче североамериканской Национальной футбольной лиги (НФЛ), передает Trend со ссылкой на ТАСС. Решающая игра сезона в американском футболе, которая прошла на арене "Хард Рок Стэдиум" в Майами-Гарденс (штат Флорида), завершилась со счетом 31:20.

"Канзас-Сити" завоевал второй Супербоул в истории, до этого на счету клуба была победа в 1970 году. "Сан-Франциско" выигрывал главный трофей пять раз, последний - в 1994 году. По этому показателю рекордсменами НФЛ являются "Питтсбург Стилерз" и "Нью-Ингленд Пэтриотс", на счету которых по шесть побед.

Перед заключительной четвертью "Канзас-Сити" уступал со счетом 10:20.

Нынешний Супербоул стал 54-м по счету. Впервые он прошел в 1966 году, когда Национальная футбольная лига и Американская футбольная лига договорились об объединении, они составили две конференции новой лиги. С тех пор в решающем матче сезона встречаются лучшие команды каждой из конференций. "Канзас-Сити" получил кубок имени Винса Ломбарди, названный в честь легендарного тренера, под чьим руководством "Грин-Бей Пэкерс" выиграли два первых Супербоула (1966, 1967).

Супербоул в 11-й раз прошел в агломерации Майами и шестой раз в Майами-Гарденс. В 2021 году матч состоится на арене "Реймонд Джеймс Стэдиум" в Тампе (штат Флорида).

Антураж вокруг главного матча сезона

НФЛ является самой популярной, богатой и посещаемой лигой в мире. Телеаудитория Супербоула прошлого сезона составила в США 98,3 млн человек. Средняя цена билета на финальный матч 2020 года - около $5,6 тыс. Посещаемость нынешней встречи составила 62417 зрителей.

Перерывы в финальном матче считаются главной рекламной площадкой на американском телевизионном рынке - размещение 30-секундного ролика в этом году стоило порядка $5,6 млн. Предложением воспользовались и кандидаты в президенты США: действующий глава государства Дональд Трамп и один из кандидатов от Демократической партии Майкл Блумберг. Супербоул показывают в порядке очереди три телеканала - NBC, Fox и CBS, в нынешнем году трансляция в США прошла в эфире Fox.

Также Супербоул известен музыкальными выступлениями мировых звезд в перерыве между второй и третьей четвертями игры. В этом году для 62-тысячной аудитории арены в Майами-Гарденс выступали Дженнифер Лопес и Шакира. Право исполнить гимн США перед матчем получила Деми Ловато. В разные годы для зрителей Супербоула выступали Майкл Джексон, Пол Маккартни, Мадонна, Уитни Хьюстон и другие звезды мировой музыки.

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