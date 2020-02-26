"Рейнджерс" победил "Брагу" и впервые за девять лет вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Шотландский футбольный клуб "Рейнджерс" в гостях обыграл со счетом 1:0 португальскую "Брагу" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы и вышел в следующий раунд турнира, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Единственный гол на 61-й минуте забил Райан Кент. В компенсированное к первому тайму время голкипер "Браги" Матеус отбил пенальти в исполнении Яниса Хаджи.

В первой встрече Хаджи, который является сыном румынского футболиста Георге Хаджи, отметился дублем. Игра в Глазго завершилась победой хозяев со счетом 3:2.

Последний раз "Рейнджерс" выходил в 1/8 финала Лиги Европы в сезоне-2010/11, до того, как клуб был признан банкротом. "Рейнджерс" начал сезон-2012/13 в четвертом по силе дивизионе Шотландии, команда вернулась в премьер-лигу в сезоне-2016/17. С мая 2018 года "Рейнджерс" тренирует бывший капитан английского "Ливерпуля" Стивен Джеррард.

Другие матчи 1/16 финала пройдут в четверг.