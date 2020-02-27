"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Спорт 27 февраля 2020 02:12 (UTC+04:00)
"Манчестер Сити" обыграл "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" в гостях одержал победу над испанским "Реалом" со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Встреча прошла в Мадриде, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе победителей забитыми мячами отметились Габриэл Жезус (78-я минута) и Кевин Де Брёйне (83, с пенальти), у проигравших отличился Иско (60). На 86-й минуте с поля был удален защитник "Реала" Серхио Рамос. Для Рамоса это удаление стало четвертым в Лиге чемпионов, по этому показателю он делит первое место со шведом Златаном Ибрагимовичем и голландцем Эдгаром Давидсом. Де Брёйне забил 50-й гол за клуб во всех турнирах.

14 февраля УЕФА отстранил "Манчестер Сити" от участия в еврокубках на два года начиная со следующего сезона из-за нарушений финансового фейр-плей, которые были совершены с 2012 по 2016 год. "Манчестер Сити" подал апелляцию на данное решение в Спортивный арбитражный суд.

Команды провели пятый очный матч в Лиге чемпионов. В предыдущих четырех встречах "Реал" одержал две победы, еще два матча завершились вничью. В прошлый раз "Реал" и "Манчестер Сити" встречались в Лиге чемпионов на стадии полуфинала в сезона-2015/16, тогда по итогам двух матчей сильнее оказался "Реал", который впоследствии стал победителем турнира.

Нападающий "Реала" Карим Бензема провел 100-й матч в Лиге чемпионов в составе "Реала", став шестым игроком команды, достигшим данной отметки. Кроме того, "Реал" стал третьим клубом, который пропустил 200 голов в еврокубках после бельгийского "Андерлехта (218) и испанской "Барселоны" (209).

Ответный матч пройдет в Манчестере 17 марта.

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