"Ливерпуль" прервал 44-матчевую серию без поражений в чемпионате Англии
"Ливерпуль" проиграл в гостях со счетом 0:3 "Уотфорду" в матче 28-го тура чемпионата Англии по футболу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Это поражение стало первым для "Ливерпуля" с 3 января прошлого года, когда команда Юргена Клоппа проиграла в гостях "Манчестер Сити" (1:2). После этого клуб не уступал на протяжении 44 встреч (39 побед, 5 ничьих), что стало второй по протяженности серией без поражений в чемпионате Англии.
Рекорд принадлежит "Арсеналу" Арсена Венгера, который не проигрывал в премьер-лиге в течение 49 встреч и стал единственным в истории обладателем золотого кубка, который вручается за чемпионство в Английской премьер-лиге без поражений.
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