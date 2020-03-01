Клопп считает, что ФК "Уотфорд" был сильнее "Ливерпуля" и одержал заслуженную победу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что "Уотфорд" сыграл лучше его команды и заслуженно победил в матче чемпионата Англии по футболу. Комментарий немецкого специалиста приводит пресс-служба "Ливерпуля", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В субботу "Ливерпуль" в гостях проиграл "Уотфорду" со счетом 0:3 в матче 28-го тура чемпионата Англии и прервал 44-матчевую серию без поражений в национальном первенстве.

"Прежде всего, хочу поздравить "Уотфорд" с блестящей победой, - сказал Клопп. - Мы допустили достаточно ошибок, "Уотфорд" же провел отличный матч. Мы не создали достаточное количество моментов, чтобы сравнять счет. Не думаю, что поражение связано с усталостью, все команды находятся в равных условиях".

"Нужно достойно принимать поражения, я поздравляю "Уотфорд", - написал капитан "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк в своем Twitter. - Тяжело принять поражение, но мы сумеем пережить это. Будем готовиться к следующим играм".

В следующем туре "Ливерпуль" сыграет 7 марта дома с "Борнмутом", 3 марта команда проведет гостевой поединок в четвертьфинале Кубка Англии против "Челси".