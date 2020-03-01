Чемпионат Италии может быть не доигран из-за коронавируса

Спорт 1 марта 2020 16:35 (UTC+04:00)
Чемпионат Италии может быть не доигран из-за коронавируса

Чемпионат Италии по футболу может быть не доигран в связи с переносом матчей турнира из-за коронавируса. Такое мнение высказал генеральный директор "Интера" Джузеппе Маротта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее организаторы чемпионата страны перенесли пять матчей 26-го тура, которые должны были пройти 29 февраля и 1 марта, на 13 мая. Изначально эти встречи планировалось провести при пустых трибунах.

"Если и другие матчи будут перенесены, мы действительно рискуем не завершить текущий сезон, турнир уже несет потери, - сказал Маротта. - Мы оказались в безвыходной ситуации. Пока с ситуацией справляются плохо, все должно было решаться быстрее. Президент Серии А допустил ошибку, приняв решение, не проконсультировавшись с клубами, это неприемлемо".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
США вводят запрет на въезд иностранцев, находившихся в Иране в течение последних 14 дней
США вводят запрет на въезд иностранцев, находившихся в Иране в течение последних 14 дней
Австралия из-за коронавируса запретит иностранцам приезжать из Ирана
Австралия из-за коронавируса запретит иностранцам приезжать из Ирана
У прилетевшего в Китай из Ирана через Москву мужчины нашли коронавирус
У прилетевшего в Китай из Ирана через Москву мужчины нашли коронавирус
Loading Bars
Лента новостей
Завершился первый этап выпускных экзаменов для девятиклассников Общество 17:28
Личный состав и боевая техника, которые будут задействованы в учениях, отправлены в район учений (ФОТО) Политика 17:14
"Южный газовый коридор" делает Азербайджан более независимым - российский эксперт Политика 17:12
В Сингапуре подтвердили четыре новых случая заражения коронавирусом Другие страны 17:00
Чемпионат Италии может быть не доигран из-за коронавируса Спорт 16:35
Тегеран считает, что США не имеют права подписывать соглашение по Афганистану Политика 16:14
В штате Нью-Йорк вводится запрет на выдачу одноразовых полиэтиленовых сумок в магазинах США 16:03
Ватикан откроет архивы времен Второй мировой войны Европа 15:45
В Германии число случаев заражения коронавирусом выросло до 117 Европа 15:16
Британия намерена выйти из Европейской конвенции по правам человека Европа 15:13
Турецкая армия проводит в Идлибе успешную операцию "Щит весны" Турция 15:10
Более 30 человек госпитализировали в Армении после первого случая заражения коронавирусом Другие страны 14:52
Парламентские выборы в Таджикистане признаны состоявшимися Таджикистан 14:45
Роухани предложил провести трехстороннюю встречу по Идлибу без России Политика 14:31
Некоторые импортируемые в Азербайджан товары освобождены от таможенной пошлины Экономика 14:02
Обнародован прогноз погоды на завтра Общество 13:52
Четыре прибывших в Азербайджан иностранца помещены на карантин по подозрению в коронавирусе Азербайджан 13:47
Афганистан не брал обязательств по освобождению пленных талибов Другие страны 13:41
В Баку госпитализированы 5 граждан Ирана с подозрением на коронавирус Азербайджан 13:23
Исполнительная Власть Баку о причине переноса памятника Хатаи (ФОТО) Общество 13:12
Пассажиры рейса авиакомпании "Узбекские авиалинии" попали в карантин по коронавирусу Узбекистан 12:18
Американский авианосец вошел в Средиземное море США 12:03
Границы Турции с Евросоюзом пересекли более 76 тысяч беженцев Турция 11:46
СМИ сообщили о победе Байдена на праймериз демократов в Южной Каролине США 11:41
Эфиопец Легесе и израильтянка Чемтай-Сальпетер стали победителями Токийского марафона Спорт 11:25
Азербайджан строит серьезные энергетические планы - российский эксперт Политика 11:11
Власти Австралии сообщили о первой смерти от коронавируса в стране Другие страны 10:55
Трамп обвинил демократов в разрушении имени и репутации Сандерса США 10:30
В Азербайджане проходит первый этап выпускных экзаменов для IX классов Общество 10:14
ВС Армении продолжают снайперский обстрел азербайджанских позиций Нагорно-карабахский конфликт 09:48
Вторая ракетка мира Надаль выиграл турнир в Акапулько Спорт 09:38
Гуайдо обвинил правительство Венесуэлы в покушении на него Другие страны 09:15
В Таиланде зарегистрировали первую смерть из-за коронавируса Другие страны 09:03
Явка на парламентских выборах в Таджикистане достигла 23,4% Таджикистан 08:28
Число жертв коронавируса в Японии достигло 12 Другие страны 08:09
В Азербайджане обнародованы показатели возобновляемой энергетики за 2019 год Энергетика 08:00
В Греции подтвердили три новых случая заражения коронавирусом Европа 07:55
В США миллиардер Том Стейер вышел из предвыборной гонки демократов США 07:25
В Канаде число заразившихся новым коронавирусом выросло до 20 Другие страны 07:01
Клопп считает, что ФК "Уотфорд" был сильнее "Ливерпуля" и одержал заслуженную победу Спорт 06:40
В Австралии зафиксировали первого погибшего от нового коронавируса Другие страны 06:19
В Армении зафиксирован первый случай заражения коронавирусом Армения 05:47
Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 3526 человек Другие страны 05:35
В Таджикистане началось голосование на парламентских выборах Таджикистан 05:18
В Словакии завершилось голосование на парламентских выборах Европа 05:02
В Вашингтоне объявили режим ЧП из-за коронавируса США 04:53
Число зараженных коронавирусом в Швейцарии выросло до 18 человек Европа 04:41
Макрон призвал Россию и Турцию договориться о прекращении огня в Сирии Европа 04:25
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2870 Другие страны 03:55
Трамп заявил, что США готовы помочь в борьбе с коронавирусом Ирану, если он попросит США 03:33
Число заразившихся коронавирусом в Испании выросло до 58 человек Европа 03:18
Трамп заявил, что обсуждает с Эрдоганом запрос Турции о размещении Patriot США 03:14
В Люксембурге зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Европа 02:51
Борис Джонсон и его подруга объявили, что помолвлены и ждут ребенка Европа 02:33
Почти 50 тысяч сирийских беженцев покинули Турцию (Обновлено) Турция 02:16
В Ирландии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом Европа 02:11
Число больных коронавирусом вне Китая превысило шесть тысяч человек В мире 01:47
Трамп заявил, что США хотят провести встречу лидеров пятерки ООН в Нью-Йорке США 01:23
В парламент Франции вынесли вопрос о вотуме недоверия правительству Европа 00:52
Во Франции число заразившихся коронавирусом достигло 100 Европа 00:23
Турция объявила о приостановке авиарейсов в Италию, Южную Корею и Ирак Турция 00:01
США вводят запрет на въезд иностранцев, находившихся в Иране в течение последних 14 дней США 29 февраля 23:53
"Ливерпуль" прервал 44-матчевую серию без поражений в чемпионате Англии Спорт 29 февраля 23:40
Число заразившихся новым коронавирусом в Хорватии достигло шести Европа 29 февраля 23:36
Али Ахмедов: ПЕА успешно проведя избирательные кампании, еще раз подтвердила свою репутацию и роль в обществе Политика 29 февраля 23:15
В США впервые зафиксировали смерть от коронавируса США 29 февраля 22:19
Путин заявил о готовности помочь Ирану в борьбе с коронавирусом Россия 29 февраля 22:18
Число зараженных коронавирусом в Италии превысило тысячу человек Европа 29 февраля 21:43
Эрдоган и Роухани обсудили Идлиб Турция 29 февраля 21:35
Красные лепестки…История любви азербайджанца и белоруски, прерванная армянской пулей (ВИДЕО, ФОТО) Социум 29 февраля 21:31
Глава Пентагона и президент Афганистана обсудили сделку с талибами США 29 февраля 21:25
Товарооборот Турции с Азербайджаном вырос Турция 29 февраля 21:00
Трамп прокомментировал подписание соглашения с "Талибаном" США 29 февраля 20:33
Эрдоган: Турция в сирийском вопросе не стремится к расширению территорий Турция 29 февраля 20:03
Маас считает "знаком надежды" соглашение между США и "Талибаном" Европа 29 февраля 19:41
Увеличилось число случаев заражения коронавирусом в Британии Европа 29 февраля 19:28
Министерство образования создало штаб в связи с коронавирусом Общество 29 февраля 19:28
Число заболевших коронавирусом во Франции возросло до 73 человек Европа 29 февраля 19:04
В Санкт-Петербурге издана книга о менталитете азербайджанцев Культура 29 февраля 18:43
Стала известна дата заседания Конституционного суда по итогам парламентских выборов в Азербайджане Политика 29 февраля 18:31
США и "Талибан" подписали мирное соглашение США 29 февраля 18:12
В ОАЭ приостановят работу школ и детсадов из-за коронавируса Арабские страны 29 февраля 18:10
Установлена численность штатных психологов в школах Азербайджана Общество 29 февраля 18:02
AZAL приостанавливает полеты в Тегеран Политика 29 февраля 17:50
Регина Мянник: У азербайджанских мужчин горящие глаза, как у львов (ФОТО) Культура 29 февраля 17:48
Вернувшийся в Баку по техническим причинам самолет вылетел в Анкару Общество 29 февраля 17:21
В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" создан штаб в связи с коронавирусом Общество 29 февраля 17:16
МИД: Для граждан Азербайджана, желающих вернуться из Ирана, открыта «горячая линия» Политика 29 февраля 17:01
Марат Башаров о тюркских корнях татар и азербайджанцев (ФОТО) Культура 29 февраля 16:41
В Азербайджане 72% студентов разрешили перевестись из вуза в вуз Общество 29 февраля 16:22
Количество POS-терминалов в Азербайджане выросло Финансы 29 февраля 15:59
Оборот по платежным картам в Азербайджане вырос Финансы 29 февраля 15:56
Погранслужба Азербайджана закрыла границу с Ираном Политика 29 февраля 15:26
Химический госконцерн Туркменистана закупит автотехнику Тендеры 29 февраля 15:13
В Баку пройдет весенняя акция по посадке деревьев Общество 29 февраля 15:10
Среднемесячная сумма ипотеки в Азербайджане побила исторический рекорд Финансы 29 февраля 15:08
Директор азербайджанского театра принял участие в международном фестивале в Эль-Фуджайра Культура 29 февраля 15:03
У двух граждан Азербайджана, вернувшихся из Ирана, выявлены симптомы коронавируса Общество 29 февраля 15:02
Обзор рынка капитала Грузии за неделю Финансы 29 февраля 14:59
Оглашены критерии посещаемости государственных сайтов Азербайджана ИКТ 29 февраля 14:57
Все новости