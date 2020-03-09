"Ювентус" обыграл "Интер" и возглавил турнирную таблицу чемпионата Италии по футболу

"Ювентус" дома победил "Интер" со счетом 2:0 в перенесенном матче 26-го тура чемпионата Италии по футболу. Встреча была перенесена и впоследствии прошла без зрителей в связи с распространением в стране вызванного коронавирусом заболевания, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Голы забили Аарон Рэмзи (55-я минута) и Пауло Дибала (67). "Ювентус" во второй раз в сезоне обыграл "Интер", встреча в Милане 6 октября завершилась победой туринского клуба со счетом 2:1.

Отдавший голевую передачу на Рэмзи нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду провел свой 1000-й матч в карьере (без учета двух встреч за "Спортинг Б"), в их число входят 438 матчей за мадридский "Реал", 292 - за английский "Манчестер Юнайтед", 75 - за "Ювентус", 31 - за португальский "Спортинг", 164 - за сборную Португалии. Всего за карьеру 35-летний португалец забил 725 мячей. В текущем сезоне за клуб он провел 32 матча во всех турнирах и отметился 25 голами и четырьмя голевыми передачами.

"Ювентус" с 63 очками в 26 матчах лидирует в турнирной таблице чемпионата, вторым идет "Лацио" (62). "Интер" занимает третье место, в активе команды 54 очка в 25 матчах.

В следующем матче "Ювентус" 13 марта на выезде встретится с "Болоньей", "Интер" 15 марта примет "Сассуоло".

Также 8 марта прошли другие перенесенные матчи того же тура "Милан" - "Дженоа" (1:2), "Парма" - СПАЛ (0:1), "Сампдория" - "Верона" (2:1) и "Удинезе" - "Фиорентина" (0:0). В воскресенье министр спорта страны Винченцо Спадафора выступил за то, чтобы приостановить чемпионат страны по футболу, позднее руководство лиги заявило, что матчи чемпионата продолжат проходить без зрителей, но турнир прерван не будет. Согласно последним данным, общее число инфицированных коронавирусом в Италии с начала вспышки достигло 7375 человек, из которых 366 скончались, 622 вылечились. На данный момент заразившихся насчитывается 6387, более половины из которых в северной области Ломбардия.