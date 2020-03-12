"Атлетико" выбил победителя Лиги чемпионов "Ливерпуль" из турнира и вышел в четвертьфинал

Испанский "Атлетико" в гостях в дополнительное время обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:2 в ответном матче 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов. Первый матч, который прошел в Испании, завершился победой "Атлетико" со счетом 1:0, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В составе "Ливерпуля" голы забили Джорджиньо Вейналдум (43-я минута) и Роберто Фирмино (94). У "Атлетико" отличились Маркос Льоренте (97, 105) и Альваро Мората (120+1).

Счет по сумме двух матчей стал 4:2 в пользу "Атлетико", благодаря чему испанская команда вышла в четвертьфинал. Соперник клуба из Мадрида в следующей стадии определится позднее по итогам жеребьевки.

"Атлетико" не проигрывает в Англии на протяжении пяти матчей кряду (две победы, три ничьи). В последний раз "Ливерпуль" доводил матч Лиги чемпионов до дополнительного времени в 2008 году, тогда команда уступила в гостях "Челси" (2:3) и не сумела пройти в финал.

"Атлетико" трижды становился финалистом главного европейского турнира (1974, 2014, 2016), в четвертьфинал команда в последний раз вышла в сезоне-2016/17. "Ливерпуль" третий сезон кряду играет в Лиге чемпионов, в двух предыдущих розыгрышах команда дошла до финала. В прошлом сезоне подопечные Юргена Клоппа выиграли турнир, победив в финале английский "Тоттенхэм" (2:0). Всего "Ливерпуль" шесть раз выигрывал Лигу чемпионов (1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019).

Ранее в четвертьфинал турнира вышли германский "Лейпциг", итальянская "Аталанта" и французский "Пари Сен-Жермен". Первые матчи на следующей стадии Лиги чемпионов запланированы на 7-8 апреля, ответные - на 14-15 апреля.