«Формула-1» перенесла летнюю паузу на март из-за коронавируса

Летнюю паузу, когда командам запрещено работать над машинами, перенесло на март и апрель руководство «Формулы-1», сообщает официальный сайт чемпионата, передает Trend со ссылкой на ИА "Красная весна".

Летняя пауза «Формулы-1» перенесена на март и апрель 2020 года. Длительность паузы расширена с двух недель до 21 дня.

Соответствующее решение единогласно приняло руководство «Формулы-1» из-за пандемии коронавируса. Командам переданы соответствующие инструкции.

Напомним, летней паузой в «Формуле-1» называют период, в течение которого командам нельзя работать над машинами. Это сделано для того, чтобы сотрудники гоночных коллективов могли отдохнуть в середине чемпионата.

Ранее в Мельбурне был отменен Гран-при «Формулы-1». Гонку перенесли после обнаружения коронавируса у сотрудника команды McLaren.

Кроме Австралии, организаторы «Формулы-1» отменили Гран-при Бахрейна, Вьетнама и Китая. Начало сезона предварительно отложено до мая 2020 года.