Трансфер футболиста Кейна может обойтись "Ювентусу" в €120 млн

Итальянский футбольный клуб "Ювентус" заинтересован в переходе нападающего английского "Тоттенхэма" Гарри Кейна. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на портал Calciomercato.

По информации источника, лидер чемпионата Италии в ближайшее трансферное окно собирается приобрести игрока на позицию центрального нападающего. При этом "Тоттенхэм" не собирается продавать 26-летнего форварда, который в текущем сезоне забил 17 мячей в 25 матчах, менее чем за €120 млн.

Кейн выступает за лондонский клуб с 2011 года. Он дважды становился лучшим бомбардиром чемпионата Англии, а также забил больше всех мячей (6) на чемпионате мира в России.

"Ювентус" на момент приостановки чемпионата в связи с пандемией коронавируса лидирует в турнирной таблице с 63 очками в 26 матчах.