Глава Итальянской федерации футбола заявил, что чемпионат Италии может завершиться осенью

Спорт 5 апреля 2020 23:27 (UTC+04:00)
Глава Итальянской федерации футбола заявил, что чемпионат Италии может завершиться осенью

Глава Итальянской федерации футбола Даниэле Гравина заявил, что чемпионат Италии может быть завершен осенью, передает Trend со ссылкой на ТАСС

Чемпионат Италии прерван из-за пандемии коронавируса. В пятницу было принято решение, что турнир возобновится при улучшении эпидемиологической ситуации.

"Нам все равно нужно завершить соревнования сезона-2019/20 в этом году. Мы работаем над целым рядом вариантов того, как лучше разрешить данную ситуацию. Гипотетически сезон можно возобновить 17 мая, но я еще раз подчеркиваю, что это только гипотеза. Проведение матчей чемпионата до сентября-октября также возможно", - заявил Гравина.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Число зараженных в Италии составляет около 130 тыс. человек, более 15 тыс. скончались.

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