ФИФА предложила продлить контракты игроков до фактического окончания сезона

Международная федерация футбола (ФИФА) предложила продлить истекающие в июне 2020 года контракты игроков до момента фактического завершения чемпионатов. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает пресс-служба организации.

На данный момент практически все футбольные чемпионаты мира перенесены на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса, также были перенесены матчи еврокубков, национальных сборных и чемпионат Европы по футболу.

ФИФА также разрешит перенести даты начала и окончания трансферных окон в чемпионатах так, чтобы они были открыты в момент между фактическим завершением текущего сезона и стартом следующего.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран и регионов мира. 11 марта она была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире коронавирусом заразились около 1,3 млн человек, зафиксировано более 70 тыс. смертельных исходов.