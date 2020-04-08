«Реал» не намерен возвращать Роналду
Мадридский «Реал» не планирует возвращать форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду, передает Trend со ссылкой на "Спортс.ru".
Идея о возвращении португальца не вписывается в спортивную политику клуба, отмечает As со ссылкой на источник в руководстве «Реала».
Президент мадридцев Флорентино Перес ценит Роналду за его вклад в историю команды, но «его время уже прошло, и спортивные задачи стоят другие», цитирует издание источник.
Напомним, что Роналду перешел из «Реала» в «Ювентус» летом 2018 года за 112 миллионов евро.
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