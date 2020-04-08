Рекордсмен клуба "Тоттенхэм" Гривз попал в больницу
Рекордсмен клуба "Тоттенхэм" Джимми Гривз попал в больницу. Об этом, как передает Trend со ссылкой на РЕН ТВ, сообщает Daily Mail.
Причина госпитализации 80-летнего англичанина неизвестна. Однако отмечается, что это не связано с коронавирусом.
Как известно, в последние годы у Гривза дважды был инсульт, с 2015 года он передвигается на инвалидной коляске.
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