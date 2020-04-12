"Арсенал" не будет сокращать зарплаты футболистов в случае выхода в Лигу чемпионов
Английский футбольный клуб "Арсенал" не будет сокращать зарплаты своим игрокам в случае выхода команды в Лигу чемпионов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По информации источника, руководство клуба возьмет на себя все убытки, которые связаны с паузой из-за пандемии коронавирусной инфекции, если клуб успешно завершит чемпионат, который на данный момент прерван.
В турнирной таблице чемпионата клуб располагается на девятом месте, набрав в 28 матчах 40 очков. От четвертого места, которое позволит в следующем сезоне выступить в Лиге чемпионов, "Арсенал" отделяет восемь очков.
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