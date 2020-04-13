Лионель Месси выразил благодарность медикам за работу во время пандемии

Аргентинский футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси поблагодарил медицинских работников за их труд в период пандемии коронавирусной инфекции, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Вчера был день медработников. Вместе с ЮНИСЕФ я хочу выразить признательность за их труд. Герои, которые проводят дни и ночи вдали от семьи, чтобы мы могли быть в безопасности от коронавируса", - написал Месси на своей странице в Instagram.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в мире зафиксированы более 1,8 млн. случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 110 тыс. человек.