Календарь сезона "Формулы-1" 2020 года может существенно измениться

Последовательность и даты этапов чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1" 2020 года может претерпеть существенные изменения. Об этом сообщает пресс-служба "Формулы-1", передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Изначально в сезоне было запланировано 22 Гран-при, первым из которых должен был стать этап в Австралии. Но из-за пандемии коронавируса он, а также этапы в Бахрейне, Вьетнаме, Китае, Нидерландах, Испании, Азербайджане и Канаде перенесены на неопределенный срок. Гран-при Монако был окончательно отменен. По информации издания L'Equipe, французский этап "Формулы-1" также будет перенесен.

"Как было заявлено раньше, мы намерены начать сезон 2020 года этим летом. В настоящее время никто не может точно знать, когда именно ситуация [с коронавирусом] улучшится, но когда это произойдет, мы снова будем готовы к гонкам. Мы все стремимся обеспечить нашим болельщикам проведение сезона 2020 года. "Формула-1" в настоящее время работает с организаторами [этапов] над пересмотром календаря на 2020 год, в котором последовательность и сроки проведения гонок могут значительно отличаться от нашей первоначальной версии", - сообщается в заявлении.

Также было объявлено, что завершить сезон планируется позднее изначально установленных сроков. Последний этап "Формулы-1" должен был пройти в Абу-Даби 27-29 ноября.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 2 млн человек, зафиксировано свыше 138 тыс. смертельных исходов.