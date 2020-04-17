Чемпионат Австрии по футболу может возобновиться в середине мая

Матчи чемпионата Австрии по футболу, приостановленного из-за пандемии коронавируса, могут возобновиться в середине мая. Такую точку зрения высказал во время телеконференции председатель правления Австрийской футбольной лиги Кристиан Эбенбауэр, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"На мой взгляд, вполне возможно, что мы снова начнем играть в середине мая", - сказал Эбенбауэр в ответ на вопрос, смогут ли игры австрийского чемпионата начаться в мае.

По его словам, матчи чемпионата в любом случае будут проводиться без зрителей. На стадионе сможет присутствовать минимальное количество людей, включая футболистов, тренерский штаб, судей, подающих мячи детей, журналистов.

15 апреля австрийский вице-канцлер и министр спорта Вернер Коглер объявил, что с 1 мая будет разрешено заниматься отдельными бесконтактными видами спорта. При этом футбольные клубы смогут начать тренировки в малых группах после того, как соответствующий указ издаст Минздрав на следующей неделе. Вероятной датой начала тренировок в Австрии считается 21 апреля.

Австрийские власти с 14 апреля начали пошагово отменять ограничения, которые были введены из-за распространения коронавируса. В апреле ежедневно стало выздоравливать больше людей, чем заболевать: всего из 14 416 заболевших выздоровели 8 986, 410 умерли. В Австрии продолжает действовать режим самоизоляции, отменены массовые и спортивные мероприятия, образовательные учреждения переведены на удаленный режим обучения, закрыты объекты культуры, торговые центры, отели, рестораны.