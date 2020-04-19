Игуаин попросит итальянский "Ювентус" отсрочить свое возвращение в команду

Аргентинский нападающий итальянского футбольного клуба "Ювентус" Гонсало Игуаин попросит руководство отсрочить возвращение в команду. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на телеканал Sky Sport Italia.

На данный момент чемпионат Италии приостановлен из-за пандемии коронавируса, иностранные игроки получили разрешение от клубов покинуть страну. По информации источника, Игуаин может не вернуться в Италию. Отмечается, что у 32-летнего игрока есть предложения о трансфере от клубов из США, также форвард может перейти в аргентинский "Ривер Плейт".

Игуаин выступает за "Ювентус" с 2016 года, также он играл за "Ривер Плейт", испанский "Реал", итальянские "Наполи", "Милан" и английский "Челси". В составе "Реала" Игуаин трижды становился чемпионом Испании (2007, 2008, 2012), дважды выигрывал Суперкубок Испании (2008 и 2012), а также становился обладателем Кубка Испании (2011). С "Наполи" нападающий становился обладателем Кубка и Суперкубка Италии (2014). В составе "Ювентуса" Игуаин дважды побеждал в чемпионате Италии (2017, 2018) и дважды выигрывал Кубок Италии (2017, 2018).

Со сборной Аргентины Игуаин стал серебряным призером чемпионата мира 2014 года, дважды завоевывал серебряные медали Кубка Америки. Всего за национальную команду он провел 75 игр, в которых забил 31 мяч.