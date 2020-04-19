ПСЖ предложит Неймару новый пятилетний контракт с зарплатой €38 млн в год

Французский футбольный клуб "Пари Сен-Жермен" (ПСЖ) предложит бразильскому нападающему Неймару новый пятилетний контракт с зарплатой €38 млн в год. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в Twitter.

По информации источника, испанская "Барселона" заинтересована в возвращении 28-летнего бразильца, однако в пятницу радиосеть Catalunya Radio сообщила, что Неймар не перейдет в "Барселону" в летнее трансферное окно из-за финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 гг., став с командой двукратным чемпионом Испании, трехкратным обладателем Кубка, а также завоевал Суперкубок страны. Также он выиграл Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира. Сумма трансфера Неймара из "Барселоны" в ПСЖ в 2017 году составила €222 млн, что является абсолютным рекордом. В составе французского клуба он дважды становился чемпионом Франции, по одному разу завоевал Кубок Франции, Кубок лиги и Суперкубок Франции.