Число этапов веломногодневки "Вуэльта" 2020 года может быть сокращено
Число этапов многодневной велогонки "Вуэльта" 2020 года может быть сокращено. Об этом сообщает издание El Diario Vasco, передает Trend со сылкой на ТАСС.
Ранее стало известно, что "Вуэльта", которая была запланирована на 14 августа - 6 сентября, перенесена на более поздний срок из-за пандемии коронавируса.
Отмечается, что в этом году могут не состояться первые три этапа, которые должны были пройти на территории Нидерландов. В этом случае гонка стартует в испанском Ируне, начать многодневку планируется 24 октября.
"Вуэльта" проводится с 1935 года, входит в число самых престижных веломногодневок наряду с "Тур де Франс" и "Джиро д'Италия". Действующим победителем гонки является словенец Примож Роглич.
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