Вратарь "Ливерпуля" Алиссон восстановился после травмы бедра

Бразильский голкипер английского футбольного клуба "Ливерпуль" Алиссон восстановился после травмы бедра, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Бразилец получил травму на тренировке перед матчем Кубка Англии против лондонского "Челси" (0:2), который прошел 3 марта.

Всего в текущем сезоне 27-летний Алиссон провел 28 матчей в разных турнирах в составе "Ливерпуля", пропустив 17 мячей и 14 раз сыграв "на ноль". В английский клуб вратарь перешел и итальянской "Ромы" летом 2018 года, стоимость трансфера составила €62,5 млн. Также Алиссон выступал за бразильский "Интернасиональ". В составе сборной Бразилии он провел 44 матча, в которых пропустил 17 мячей и 30 раз сыграл "на ноль".

Выступая за "Ливерпуль", Алиссон выиграл Лигу чемпионов (2018/19), Суперкубок Европы (2019), а также стал победителем клубного чемпионата мира (2019). В составе бразильской сборной он выиграл Кубок Америки (2019).

Чемпионат Англии, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса.