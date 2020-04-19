Футболисты и тренеры "Ромы" отказались от зарплаты за четыре месяца

Игроки и тренерский штаб итальянского футбольного клуба "Рома" согласились отказаться от зарплаты за четыре месяца, чтобы помочь команде в тяжелой финансовой ситуации, вызванной пандемией коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба римской команды, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что игроки и тренеры "Ромы" не будут получать зарплату до конца сезона.

"Эдин Джеко [капитан "Ромы"], все игроки и Паулу Фонсека [главный тренер] показали, что они действительно понимают, что представляет из себя наш клуб. Мы благодарим их за великолепный жест по отношению к нашим сотрудникам", - сказал генеральный директор "Ромы" Гвидо Фиенга.

Чемпионат Италии, как и большинство футбольных турниров в Европе, прерван из-за пандемии коронавируса.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,2 млн человек, свыше 150 тыс. умерли. В Италии зафиксировано более 175 тыс. случаев заражения коронавирусом, около 45 тыс. человек вылечились, более 23 тыс. - скончались.