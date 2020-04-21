В Германии задумались о возобновлении футбольного чемпионата 9 мая

Премьер-министр Баварии Маркус Зедер назвал 9 мая возможной датой возобновления сезона в немецкой Бундеслиге. Об этом, как передает Trend со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Die Welt.

По словам чиновника, нужно быть очень осторожным при принятии подобных решений. Он отметил, что проведение футбольных матчей в ближайшее время возможно только при пустых трибунах. Присутствие зрителей на играх Зедер назвал легкомыслием.

В конце марта сообщалось, что футболисты, выступающие в Бундеслиге, массово пошли на снижение зарплат из-за паузы в чемпионате, вызванной пандемией коронавируса. Отмечалось, что это позволит сохранить работу многим сотрудникам клубов.

Большинство футбольных лиг приостановило розыгрыши из-за распространения коронавируса. В Германии количество инфицированных составляет более 145 тысяч человек, умерших от COVID-19 — более 4,5 тысячи.